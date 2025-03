Am Himmel zeigte sich am Montagabend ein eigenartiges Licht. Leser spekulieren über Ufos, Aliens oder ob das Licht von der Raumstation ISS kommt.

Leserreporter staunen über seltsames Phänomen am Nachthimmel

Ein blauer Wirbel aus Licht zeigte sich am Montag am Nachthimmel. Ein Leser meint, es könnte die Raumstation ISS mit faszinierender Beleuchtung sein. Andere glauben, ein Ufo gesichtet zu haben. «Ich war mit meinem Hund spazieren, als ich in den Sternenhimmel blickte und ein Licht ‹explodieren› sah», schildert einer.

«Danach bildeten sich zuerst zwei Halbkreise um das helle Licht und es begann relativ zügig von Westen nach Osten über den Himmel zu ziehen», sagt er weiter. Mit der Zeit hätten sich dann mehrere Kreise um das Licht geformt, bis es sich schliesslich auflöste, so der Leser. Eine andere Leserin schreibt: «Ich fand es krass! Wir haben in der Familie Witze darüber gemacht, dass es Aliens oder Elon Musk ist».

Faszinierendes Ereignis

Noch ein Leser, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund draussen war, schreibt: «Ich konnte meinen Augen nicht trauen!», und dass es ausgesehen habe «wie eine Schnecke».

Auch aus Brissago im Tessin, in Bern und im Wallis war das Spektakel deutlich zu sehen. Worin sich die Leser einig sind ist, dass das Schauspiel faszinierend war. «Ich war wirklich baff», sagt ein Leserreporter. Was es aber genau gewesen sein könnte, weiss auch er nicht.

Phänomen könnte auf Raketenstart zurückzuführen sein

Bereits 2019 berichtete «t3n» über das eigenartige Phänomen. Damals hiess es, die wandernde blaue Lichtspirale könnte etwas mit einer SpaceX-Rakete von Elon Musk zu tun haben. Damals war eine Falcon-9-Rakete gestartet. Wen eine Rakete Treibstoff abwirft, bilden Wasser und Kohlendioxid eine Wolke im All, die von der Sonne beleuchtet wird und nach kurzer Zeit wieder verschwindet, erklärte damals der Physik-Professor Richard Easther von der Universität Auckland den Vorgang.

Da am Montag ebenfalls eine Rakete des Raumfahrtunternehmens von Elon Musk startete, könnte auch dies das Ereignis erklären. Videos auf X zeigen den Start und später auch die Landung der Rakete.

