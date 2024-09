In St. Gallen sind in der Nacht auf Sonntag zwei 17-Jährige wegen Sprayereien festgenommen worden. Bei der Fahndung durch die Stadt- und Kantonspolizei St.Gallen gelang einer weiteren Person die Flucht. Ein Polizist verletzte sich.

Zwei 17-Jährige wegen Sprayereien in St. Gallen festgenommen

Sachbeschädigung in St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gemäss ersten Erkenntnissen versprayten drei Personen Wände in der Unterführung «Platztor», wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstag schrieb. Die Meldung dazu sei um 00.30 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der Polizei seien diese jedoch nicht mehr anzutreffen gewesen. Anlässlich der Fahndung hätten drei verdächtige Personen an der Blumenaustrasse durch eine zivile Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen gesichtet werden können.

Als diese die Polizisten erkannten, ergriffen sie die Flucht, wie es weiter hiess. An der Torstrasse hätten zwei 17-Jährige eingeholt und festgenommen werden können. Ein Polizist habe sich bei der Festnahme an der Hand verletzt. Er habe sich in ärztliche Behandlung begeben müssen. Die dritte Person sei im Moment unbekannt und flüchtig.

Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Die jugendlichen Schweizer werden bei der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht, wie es weiter hiess.