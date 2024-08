Anders Stokholm tritt als Frauenfelder Stadtpräsident zurück

Anders Stokholm (FDP) hat seinen Rücktritt als Stadtpräsident von Frauenfeld per Ende Mai 2025 angekündigt. Er werde das Amt nach zehn Jahren abgeben und sich beruflich neu orientieren, schrieb die Stadt Frauenfeld in einer Mitteilung.

Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm setzte sich 2016 an einer Medienkonferenz in Bern für die erleichterte Einbürgerung für junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation ein. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 58-Jährige präsidiert nebst der Stadt Frauenfeld den Schweizerischen Städteverband (SSV) und die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG).

In den letzten Jahren seines Berufslebens wolle er sich nochmals in anderen Bereichen einbringen und etwas Neues anpacken, hiess es in der Mitteilung. «Was dies genau sein wird, klärt sich innerhalb der nächsten Monate.»

Stokholm ist gebürtiger Däne und liess sich vor rund 25 Jahren in der Schweiz einbürgern. Der Theologe war einst reformierter Pfarrer in Stein am Rhein SH und später Gemeindepräsident von Eschenz TG. Danach stand er als Direktor dem Sozialversicherungszentrum Thurgau vor, bevor er 2015 zum Stadtpräsidenten von Frauenfeld gewählt wurde.