Daniel Egli wird stellvertretender Blick-Chefredaktor. Foto: RMS

Blick Newsdesk

Ringier Medien Schweiz (RMS) stärkt ihre crossmediale Kompetenz und bündelt künftig sämtliche Audio- und Videoaktivitäten in einem neu geschaffenen Powerhouse. Unter der Leitung von Daniel Egli, Head of Video & Audio RMS, werden ab dem 1. November 2025 alle Bewegtbild- und Audioinhalte der RMS-Medienmarken zentral koordiniert, kreiert und produziert.

Ziel ist es, Synergien noch besser zu nutzen, Qualitätsstandards zu vereinheitlichen und die Innovationskraft im Bereich Audio und Video weiter zu steigern. Daniel Egli berichtet an Sandro Inguscio, Chief Digital Officer RMS.

«Innovative Expertise und starke Führungsqualitäten»

Der neue Powerhouse-Ansatz ermöglicht eine noch engere Verzahnung der RMS-Medienmarken mit ihren Bewegtbild- und Audioinhalten: von News und Reportagen über Podcasts bis zu Social-Media-Formaten.

Sandro Inguscio, Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung RMS: «Das Nutzungsverhalten unserer Userinnen und User ändert sich rasant – und damit auch die Nachfrage nach unseren Video- und Audio-Inhalten. Dem wollen wir noch mehr Rechnung tragen. Mit Daniel Egli können wir auf innovative Expertise und starke Führungsqualitäten zählen, um in diesen Bereichen erfolgreich in die Zukunft zu gehen.»

«Unsere publizistische Stärke und kreative Energie bündeln»

Daniel Egli verfügt über langjährige Erfahrung im Video- und Audiojournalismus. Nach seiner Zeit als Leiter der Lokalredaktion Zürich bei Radio 24, wechselte er 2019 zu Ringier und trieb den Aufbau von Blick TV massgeblich mit voran. Schon heute führt er die Video-Reporter, koordiniert die Live-Sendungen und Inhalte aller RMS-Titel und ist als Head of Coordination Mitglied des Leitungsteams von Digital & Distribution.

Daniel Egli: «Das Vertrauen und die Chance, gemeinsam mit den Teams die Audio- und Videoaktivitäten von Ringier Medien Schweiz weiterzuentwickeln, sind eine wunderbare Gelegenheit. Wir wollen unsere publizistische Stärke und kreative Energie bündeln, um auf allen Plattformen überzeugende Inhalte zu schaffen.»

«Den Newsroom im Tagesgeschäft weiter zu schärfen»

Neben seiner neuen Rolle als Head of Video & Audio RMS übernimmt Egli auch die Funktion des stellvertretenden Blick-Chefredaktors. Er wird die Co-Leitung des Newsrooms um Blick-Chefredaktor Rolf Cavalli und Digital-Chef Sandro Inguscio unterstützen und die neue Audio- und Video-Strategie direkt in die Abläufe und Inhalte integrieren.

Rolf Cavalli, Chefredaktor Blick: «Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit mit Daniel Egli. Als mein Stellvertreter stärkt er die publizistische Schlagkraft des Blick und hilft, den Newsroom im Tagesgeschäft weiter zu schärfen – mit seiner Erfahrung, Führungsstärke und seinem journalistischen Gespür.»

10 Stellen werden abgebaut

Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung wird der bisherige RMS Content Hub, der Themenfelder wie Audio- und Video-Formate, Service/Health, Auto/Mobilität, Specials, Bolero und izzy projects beinhaltet, aufgelöst.

Die bisherigen Content-Hub-Mitarbeitenden wechseln grösstenteils in das neue Audio & Video-Team sowie in die Redaktionen der RMS-Medienmarken. Im Rahmen der Straffung und Fokussierung der Strukturen kommt es zu einem Abbau von insgesamt 10 Mitarbeitenden. Es greift der Ringier-Sozialplan.

Mit dem neuen RMS-Audio-&-Video-Team unter der Leitung von Daniel Egli setzt RMS ein klares Zeichen für den weiteren Ausbau ihrer multimedialen Kompetenz – und für die konsequente Weiterentwicklung ihrer Markenwelt in einer zunehmend plattformübergreifenden Medienlandschaft.