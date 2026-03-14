Am frühen Samstagmorgen verlor ein ein Junglenker in Rickenbach Sulz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er bretterte durch eine Leitplanke und stürzte auf eine Bahntrasse. Die Fahrzeuginsassen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Junglenker (21) war am frühen Samstagmorgen gegen 1.10 Uhr auf Stationsstrasse in Rickenbach ZH in Richtung Hauptstrasse unterwegs als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er bretterte durch eine Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab auf eine Bahntrasse, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich am Samstag.

Der Lenker war mit zwei Begleitpersonen, einer Mitfahrerin und einem Mitfahrer, unterwegs. Die Fahrzeuginsassen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden in Spitäler gebracht. Die Bahnstrecke sowie die Strasse mussten gesperrt werden.

Verdacht auf Raserdelikt

In der Linkskurve vor der Brücke über die Bahntrasse war der 21-Jährige mit seinem Mercedes von der Strasse abgekommen. Nach dem Sturz über die Böschung kam das Auto auf der Bahntrasse zum Stillstand. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befuhr kein Zug die Strecke. Für die Bergung des Autos musste wegen der erschwerten Bedingungen ein Kran eingesetzt werden.

Die Unfallursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich untersucht. Vor Ort wurden umfangreich Spuren gesichert. Gegen den 21-jährigen Schweizer wird wegen Verdachts auf ein Raserdelikt an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen Spezialisten der SBB Intervention, der Strassenunterhaltsdienst des kantonalen Tiefbauamts, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Winterthur sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.