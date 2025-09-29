Ein 41-jähriger Autofahrer geriet am Montagmorgen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit einem Lastwagen und wurde schwer verletzt.

1/7 Am Montagmorgen kam es in Guntenswil in der Gemeinde Volketswil zu einem schweren Unfall. Foto: BRK-News

Angela Rosser Journalistin News

Am Montagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr zu einem verheerenden Unfall. Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr auf der Zürcherstrasse Richtungen Gutenswil als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden LKW.

Der 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Die Zürcherstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt, die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermitteln den Unfallhergang.