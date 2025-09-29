Am Montagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr zu einem verheerenden Unfall. Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr auf der Zürcherstrasse Richtungen Gutenswil als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden LKW.
Der 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Die Zürcherstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt, die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermitteln den Unfallhergang.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen