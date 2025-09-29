DE
Heftiger Crash bei Gutenswil
0:43
In Kurve kollidiert:Heftiger Crash bei Gutenswil

Richtung Gutenswil
Frontalkollision mit LKW – Lenker (41) schwer verletzt

Ein 41-jähriger Autofahrer geriet am Montagmorgen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit einem Lastwagen und wurde schwer verletzt.
Publiziert: 16:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
1/7
Am Montagmorgen kam es in Gutenswil in der Gemeinde Volketswil zu einem schweren Unfall.
Foto: BRK-News
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Am Montagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr zu einem verheerenden Unfall. Ein 41-jähriger Autolenker fuhr auf der Zürcherstrasse Richtung Gutenswil als er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden LKW.

Der 41-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Die Zürcherstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt, die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft ermitteln den Unfallhergang. 

      Meistgelesen