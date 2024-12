Rentner (74) arbeitet in Küche «Man hat wieder das Gefühl, man sei etwas wert»

Jeden Donnerstag und Freitag geht Fredy Schmid aus Reckingen VS pünktlich zur Arbeit. An diesen beiden Tagen chrampft er in der Küche des Hotels Glocke, ein paar Meter neben seinem Haus. Speziell daran: Eigentlich ist er pensioniert.