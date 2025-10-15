Rund sechs Jahre nach einer mutmasslichen Vergewaltigung im Haus der Familie Schumacher in Gland VD beginnt der Prozess gegen einen Mann.

1/2 Im Anwesen der Familie Schumacher soll es im November 2019 zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Foto: Keystone

Darum gehts Vergewaltigungsvorwurf im Schumacher-Anwesen: Prozess in Nyon VD gestartet

Krankenschwester beschuldigt Rennfahrer aus Mick Schumachers Umfeld der Tat

Vorfall soll sich am 23. November 2019 nach einer durchzechten Nacht ereignet haben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Im Anwesen der Familie des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher (56) in Gland VD soll es im Jahr 2019 zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Wie «24 Heures» berichtet, startete heute Mittwoch der Prozess in Nyon VD.

Bei dem Opfer handelt es sich laut Bericht um eine Krankenschwester, welche zum Zeitpunkt der mutmasslichen Vergewaltigung als Teil eines medizinischen Teams für die Familie Schumacher arbeitete und Michael Schumacher nach seinem schweren Skiunfall im französischen Méribel im Jahr 2013 betreute.

Bei dem Angeklagten handele es sich um einen Rennfahrer aus dem Umfeld von Mick Schumacher (26), dem Sohn des Rekordweltmeisters, wie die Zeitung weiter schreibt.

Mutmassliche Vergewaltigung nach durchzechter Nacht

Die Tat soll sich im Obergeschoss des Haupthauses in einem Schlafzimmer zugetragen haben. Der Mann soll die junge Frau am 23. November 2019 nach einer durchzechten Nacht vergewaltigt haben, zitiert «24 Heures» aus der Anklageschrift.

Laut Bericht spielten der Mann und zwei Arbeitskollegen der jungen Frau an besagtem Abend Billard im Schumacher-Anwesen, als sie zur Runde stiess. Sie hätten daraufhin gemeinsam Alkohol getrunken.

Die Krankenschwester habe allerdings zu viel getrunken – und sich schliesslich unwohl gefühlt. Zwei der Männer hätten sie ins Bett gebracht. Später soll sich der Angeklagte erneut ins Zimmer begeben und die stark alkoholisierte Frau zweimal vergewaltigt haben.

Angeklagter durfte sich im Haus aufhalten

Laut Bericht befand sich kein Mitglied der Familie Schumacher zum Zeitpunkt der mutmasslichen Tat in dem Haus. Doch warum hielt sich der Angeklagte überhaupt dort auf?

Die Zeitung schreibt, der Rennfahrer habe Zugang zum Anwesen erhalten, um zwischen seinen Rennen in Europa nicht ständig in seine Heimat reisen zu müssen.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Die Krankenschwester erstattete laut «24 Heures» zwei Jahre nach der mutmasslichen Tat Anzeige.

Der Mann bestreitet die Vorwürfe. So habe er angegeben, mit der Frau ein freundschaftliches Verhältnis gehabt zu haben. Sie hätten sich zuvor bereits einmal in einem Nachtclub geküsst. Die Krankenschwester habe indes erklärt, er sei lediglich ein Freund der Familie gewesen. Eine romantische Beziehung streitet sie ab.

Die Familie Schumacher sei nicht zum Prozess geladen und auch nicht angehört worden.