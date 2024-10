Rendez-vous Bundesplatz Einheimische Vögel sind die Stars der diesjährigen Berner Lichtshow

Die Lichtshow Rendez-vous Bundesplatz geht am Samstag in eine neue Runde. Heuer piept, zwitschert, tschirpt, krächzt und flattert es an der Bundeshausfassade, was das Zeug hält. Einheimische Vögel sind die Stars der bunten Licht- und Tonshow.