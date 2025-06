Regierungsratswahlen SP nominiert Reto Müller für Berner Regierungsratswahlen

Die SP will mit Reto Müller ihren zweiten Berner Regierungssitz verteidigen. Die Parteibasis hat den Langenthaler Stadtpräsidenten am Samstag in Zollikofen für die Nachfolge von Regierungsrat Christoph Ammann nominiert.

