Umweltverbände sind gegen Zürcher Kraftwerk am Rheinfall

Zwei Naturschutzverbände stellen sich gegen ein Wasserkraftwerk am Rheinfall. Der Zürcher Regierungsrat brachte dieses ins Spiel. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Wasserkraftwerk am Rheinfall soll im Richtplan eingetragen werden, wie Baudirektor Martin Neukom (Grüne) kürzlich verkündete. Das würde jedoch den Lebensraum zahlreicher geschützter Arten gefährden, teilten Pro Natura und Bird Life am Freitag mit.

So befinde sich am Rheinfall eine natürliche Höhle, in der Wasserfledermäuse in grossen Gruppen Jungtiere zur Welt bringen würden, heisst es in der Mitteilung. In der Gischtzone seien seltene Moosarten zu finden.

Die Verbände gehen von weiteren bedrohten Arten aus, allerdings gebe es kein Inventar dazu. Sie fordern die Regierungen von Zürich und Schaffhausen auf, für den langfristigen Erhalt des hohen Natur- und Landschaftsschutzes am Rheinfall zu sorgen.

Ein mögliches Wasserkraftwerk sieht der Regierungsrat im Kanton Zürich nur am Rheinfall. Um die Energiewende zu bewältigen, stellte Neukom auch Pläne für Windanlagen vor.