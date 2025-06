Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind tritt zurück

Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Baselbieter Regierungsrätin Monica Gschwind (61, FDP) tritt per Ende Dezember 2025 zurück. Dies teilte sie am Donnerstag dem Landrat mit. Die Hölsteinerin führt seit Juli 2015 die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD).



«Ich freue mich, in Zukunft mehr Zeit für meine Familie zu haben, die in den vergangenen Jahren auf Vieles verzichten musste», sagte Gschwind sichtlich bewegt vor dem Parlament.



Ihre Ankündigung sei emotional, da ihr die Arbeit in der Regierung «sehr am Herzen» liege, so die Bildungsdirektorin. Sie bedankte sich für das "grosse Vertrauen" während der letzten zehn Jahre und erhielt einen grossen Applaus vom Parlament.



Gschwind schaffte bei den Gesamterneuerungswahlen im Februar 2015 den Sprung in die Baselbieter Exekutive. Sie arbeitete damals als selbständige Treuhänderin. Zudem amtete sie als Gemeindepräsidentin von Hölstein und als Landrätin.