Nach zwei Legislaturen ist Schluss: der Könizer SVP-Gemeinderat Christian Burren tritt im Herbst 2025 nicht mehr zur Wiederwahl an. Mehrere berufliche und private Faktoren hätten ihn zu diesem Entscheid bewogen, teilte Burren am Mittwoch mit.

Könizer Gemeinderat Christian Burren tritt nicht zur Wiederwahl an

Das Amt erfordere viel Kraft und grossen Einsatz. Er habe sich den Entscheid reiflich überlegt. Es gebe nicht «den einen Grund», führte Burren aus.

Burren ist seit knapp sieben Jahren Direktor Planung und Verkehr in der Gemeinde Köniz. Er kündige seinen Rücktritt bereits jetzt an, damit die Partei Zeit habe, seine Nachfolge zu regeln, schreibt Burren in der Mitteilung weiter.

Im Jahr 2021 entbrannte im Könizer Gemeinderat ein heftiger Streit um die Finanzen. Die damalige Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger-Staub gab ihren Rücktritt bekannt. Das umstrittene Budget kam in die Hände von Burren, der es vorübergehend betreute.

In der Folge einigte sich der Gemeinderat auf bestimmte Eckwerte des Voranschlags. Das Gemeindeparlament und die Stimmbevölkerung segneten den erarbeiteten Budgetkompromiss schliesslich ab.

Burren kandidierte im selben Jahr für das Gemeindepräsidium, unterlag aber bei den Wahlen im September 2022 SP-Frau Tanja Bauer.