In den Regionen Baselland, Aargau und Schaffhausen sind in der Nacht auf Donnerstag zahlreiche Menschen unsanft geweckt worden. Laut Erdbebendienst ereignete sich ein Beben der Stärke 4,2.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Das Epizentrum lag rund 18 Kilometer nordwestlich von Laufenburg AG auf deutschem Staatsgebiet.

Georg Nopper Redaktor News

Um 3:23 Uhr hat sich in den nördlichen Grenzregionen der Schweiz ein Erdbeben der Stärke 4,2 ereignet. Die vermeldet der Schweizerische Erdbebendienst auf seiner Homepage. Den Informationen zufolge lag das Epizentrum rund 18 Kilometer nordwestlich von Laufenburg AG auf deutschem Staatsgebiet.

Zahlreiche Menschen in der Region wurden unsanft geweckt. Ein Blick-Leserreporter aus Allschwil BL meldet: «Ich war am Schlafen. Der Fensterrahmen hat leise geknackt und das Regal hat leicht gewackelt und Geräusche gemacht.» Auch in Oberfrick war das Erdbeben zu spüren. «Bin durch das Rütteln direkt erwacht», schreibt ein Einwohner der Gemeinde.

Kleinere Schäden vereinzelt möglich

Das Ereignis machte sich weitherum bemerkbar. Sogar in Neuhausen am Rheinfall SH wurden die Erschütterungen bemerkt, wie ein Leserreporter berichtet.

Das Erdbeben dürfte laut Erdbebendienst in der ganzen Schweiz verspürt worden sein. «Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich», heisst es weiter.