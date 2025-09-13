In Lyss im Kanton Bern läuft am Samstagmittag ein Polizeieinsatz. Auch die Feuerwehr und die Rega sind gemäss Augenzeuge im Einsatz.

1/2 In Lyss läuft am Samstag ein Polizeiensatz. Foto: Leserreporter

Angela Rosser Journalistin News

Ein Anwohner aus Lyss im Kanton Bern meldet am Samstagmittag einen Einsatz an der Kirchfeldstrasse. Er berichtet, dass zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, zwei Polizeifahrzeuge und ein Rettungswagen vor Ort sind.

Wenig später meldet er auch die Ankunft der Rega. Bei der Kantonspolizei Bern heisst es auf Anfrage, dass es sich bei dem Einsatz um einen Unfall handle. Für mehr Auskünfte sei es aber noch zu früh.

Der Leser schildert, dass der Rettungswagen wohl etwa gegen 12.25 Uhr eingetroffen sei. Kurz danach sei auch die Feuerwehr eingetroffen.

Ein weiterer Leser berichtet, dass es sich bei dem Unfall genauer um einen Arbeitsunfall handeln soll.