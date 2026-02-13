Lawinenabgang im Skigebiet Adelboden

Beim Lueglilift im Skigebiet Adelboden ist am Freitagmittag eine Lawine niedergegangen. Die Rega steht im Einsatz.

Rega-Einsatz im Skigebiet Adelboden: Wie «20 Minuten» berichtet, ist am Freitagmittag beim Lueglilift in Adelboden eine Lawine niedergegangen. «Es stehen zwei Helikopter der Rega im Einsatz», sagt ein Leserreporter dem Newsportal.

Ein Bild zeigt, wie Rettungskräfte auf der Piste zugegen sind.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern einen Lawinenniedergang unterhalb des Lueglilifts. Die Rega sowie Spezialteams der Polizei und Alpinen Rettung seien derzeit auf der Suche nach möglichen Verschütteten. Bisher seien bei der Kapo Bern jedoch keine Meldung über vermisste Personen eingegangen.

+++Update folgt+++