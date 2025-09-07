San-Bernardino-Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt

Darum gehts
- San-Bernardino-Tunnel gesperrt, Stau auf A13 und Pass
- Gotthard-Route ebenfalls von Staus betroffen
- 4 km Stau Richtung Süden, 3 km Richtung Norden am Gotthard
Dass dabei dann der Tunnel gesperrt werde, sei eine Sicherheitsvorkehrung, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Strassen (Astra) am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bei dem Auto auf dem Pass rückte nämlich die sogenannte Schadenswehr des Tunnels aus. Solange die nicht vor Ort ist, darf auch der Tunnel nicht offen sein.
Als Folge davon staute es auf der A13 vor beiden Tunnelportalen. Und auch auf dem San-Bernardino-Pass geriet der Verkehr ins Stocken, wie der Website des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen war.
Stau gab es auch auf der Gotthard-Route. Richtung Süden waren es vier Kilometer Stau, Richtung Norden drei. Der Ausweichverkehr auf der H2 zwischen Faido und Airolo-Nufenen beziehungsweise zwischen Erstfeld und Göschenen sorgte ebenso für eine Verkehrsüberlastung. Der TCS warnte vor «grossem Zeitverlust».
