Am Mittwochmorgen wurde der Kantonspolizei Bern gegen 9.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Thuner Mehrfamilienhaus gemeldet. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung am Ulmenweg eine tote Person auf. Es handelt sich hierbei um eine 69-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Gemäss ersten Erkenntnissen wies die Frau Verletzungen auf, die von einer Verbrennung herführen. Wie die Polizei schreibt, steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.

Aus dem Haus mussten weiter mehrere Bewohnerinnen und Bewohner kurzzeitig evakuiert werden und die betroffenen Wohnung wurde gelüftet.