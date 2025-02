In Thun BE überfiel ein Mann am Samstagmorgen eine Tankstelle und entkam mit der Kasse. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, da der Täter bis Samstagabend nicht gefasst werden konnte.

Raubüberfall in Thun BE

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Kantonspolizei Bern den Täter noch nicht fassen. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Mann hat am Samstagmorgen in Thun BE eine Tankstelle überfallen und konnte danach mit der Kasse flüchten. Die Angestellte blieb unverletzt. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern betrat der mutmassliche Täter gegen 10.15 Uhr mit bedeckten Gesicht den Tankstellenladen und verlangte von der Angestellten, ihm die Kasse auszuhändigen. Danach sei er zu Fuss geflüchtet. Bis am Samstagabend konnte der Mann noch nicht gefasst werden. Die Polizei sucht Zeugen.