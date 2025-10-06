Unbekannter bedroht Verkäuferin mit Messer

Ein Unbekannter hat am Samstag in der Bieler Silbergasse einen Laden überfallen. Der Mann bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Bargeld.

Die Berner Kantonspolizei sucht einen Unbekannten, der am Samstag in Biel ein Geschäft überfiel. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Samstagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, übte ein unbekannter Täter einen Raubüberfall auf einen Einkaufsladen an der Silbergasse in Biel BE aus. Mit seiner Beute flüchtete der Täter, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich der Mann bereits eine Weile im Einkaufsgeschäft auf, bevor er eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedrohte und sie aufforderte, Bargeld auszuhändigen. Anschliessend flüchtete er mit der Beute in Richtung Kreuzplatz.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht angehalten werden. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen und hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen aufgenommen.