In Olten kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem gewaltsamen Einbruch. Unbekannte rammten mit einem Auto den Eingang einer Bijouterie und verletzten weiter den Inhaber des Geschäfts.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 2.45 Uhr am Dienstagmorgen kam es an der Baslerstrasse in Olten zu einem Einbruch in eine Bijouterie. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, nutzten die Einbrecher ein Auto als Rammbock.

Als sie sich Zutritt zum Laden verschafften, wurde der Alarm ausgelöst. Durch diesen wurde der im Haus wohnhafte Geschäftsinhaber auf das Treiben in seinem Geschäft aufmerksam. Im Verkaufslokal überraschte er zwei vermummte Einbrecher, worauf es zu einer Auseinandersetzung kam, wie die Polizei mitteilt.

Dabei wurde er verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Trotz des schnellen Eintreffens mehrere Polizei-Patrouillen gelang den Tätern die Flucht in einem dunklen BMW X5.

Auch die umgehend eingeleitete Fahndung blieb gemäss der Polizei erfolglos. Angaben zum Deliktsgut und zur Schadenhöhe seien noch nicht möglich, schreibt die Polizei. Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.