Weissliche Substanz in Neuenburgersee – Ermittlungen laufen

Am Samstagmorgen wurde eine Verschmutzung im Hafen von Gletterens im Neuenburgersee festgestellt. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt. Der Hafen ist vorübergehend geschlossen. Ermittlungen sind im Gange.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagmorgen wurde das Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei Freiburg über eine Verschmutzung im Hafen von Gletterens im Neuenburgersee informiert.

Vor Ort stellten die Kantonspolizei, das Amt für Umwelt (AfU), das Amt für Wald und Natur (WNA) sowie die Feuerwehren des Bataillons See-Lac und des Bataillons Broye fest, dass eine grosse Fläche des Hafens von einem weisslichen Film bedeckt war. Die Substanz ist unbekannt und wird derzeit analysiert.

Hafen bleibt geschlossen

Es wurden Schwimmsperren errichtet, um die Verschmutzung einzudämmen. Der Hafen von Gletterens FR bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Bislang wurden keine Schäden an Flora und Fauna festgestellt.

Ermittlungen zur Bestimmung der Ursache der Verschmutzung wurden durchgeführt; bisher führten sie zu keinem Ergebnis. Eine Ermittlung läuft.