Pulverschnee und Fondue
Amerikaner schwärmt von günstigen Skiferien auf dem Titlis

Auf Tiktok zeigt sich ein US-Amerikaner begeistert über seine Skiferien in der Schweiz. Für drei Tage auf dem Titlis inklusive Flug für seine ganze Familie habe er weniger gezahlt als für einen Skitrip im eigenen Land.
Publiziert: 20:14 Uhr
|
Aktualisiert: 20:25 Uhr
