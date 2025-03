Am Montag beginnt die Berufungsverhandlung im Fall der getöteten Lisa (†8) vor dem Obergericht Bern. Die Mutter, Erika M., kämpft gegen ihre lebenslange Haftstrafe und kritisiert die Ermittlungen. Das Urteil wird am 24. März erwartet.

1/7 Die Beschuldigte Erika M. (33) beteuert noch immer ihre Unschuld. Im Podcast der deutschen Zeitung «Zeit» sprach sie über die verschiedenen Indizien, die schliesslich zu ihrer Verurteilung vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland geführt hatte. Foto: zvg

Darum gehts Mutter von ermordeter Zweitklässlerin Lisa erneut vor Gericht

Erika M. bestreitet Schuld, kritisiert Justiz und Polizei im Podcast

Beat Michel Reporter

Der Fall bewegte die Schweiz: Am Montag kommt die schreckliche Geschichte der ermordeten Zweitklässlerin Lisa* (†8) erneut vor Gericht. Die erste Instanz verurteilte Mutter Erika M.* (33) – diese ging in Berufung. In einem Podcast der «Zeit», der kürzlich veröffentlicht wurde, kam M. zu Wort und kritisierte Justiz und Polizei. Die «Zeit» hatte M. im April 2024 im Gefängnis besucht. Die Mutter bestreitet weiterhin, schuldig zu sein. Sie erklärt da unter anderem, warum sie sich vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland in Widersprüche verstrickt hatte, oder wie ihre DNA auf die Tatwaffe, ein acht Kilogramm schwerer Stein, gekommen ist.

Am Dienstag, dem 1. Februar 2022, starb Lisa bei einem Baumhaus im Könizbergwald in Niederwangen BE unweit ihres Wohnorts. Die Polizei fand das Kind mit schwersten Kopfverletzungen. Die Sanitäter versuchten sie zu reanimieren, doch sie hatten keine Chance. Am nächsten Tag wurde die Mutter verhaftet. Seither befindet sich Erika M. hinter Gittern. Am 13. Juni 2024 befand sie das Regionalgericht Bern-Mittelland des Mordes schuldig und verurteilte sie zu einer lebenslangen Haft. Dieses Verdikt will sie jetzt vor dem Obergericht kippen.

Richter sprach von vielen Beweisen

Die erste Instanz folgte damals der Argumentation der Staatsanwaltschaft. Die Anklage präsentierte 16 belastende Indizien. «Wir haben sehr viele Beweismittel gesehen», sagte der Gerichtspräsident. Unter anderem sprach der Richter DNA-Spuren von Erika M. auf der Tatwaffe an, die gemäss der Verteidigung Tage zuvor beim Spielen im Wald darauf gelangt sein sollen. «Die Spuren wurden nur an einer Seite gefunden. Entweder haftet DNA nicht gut an diesem Stein oder die Angeklagte lügt.» Gelogen habe die Angeklagte auch, wie häufig sie beim «Versteck» war – dem späteren Tatort. «Gemäss der Handydaten war sie nur zweimal dort. Am Tatabend und eine Woche zuvor.»

Motiv: Überforderung

Als Motiv nennt der Richter die Überforderung als Alleinerziehende: «Vielleicht ist die Mutter zum Schluss gekommen, es wäre ohne Tochter einfacher, wieder eine Beziehung zu einem Partner aufzubauen. Oder sie hat sich des Kindes entledigen wollen, weil das Leben als Alleinerziehende zu anstrengend gewesen ist.»

Wie der Anwalt am Montag vor dem Obergericht argumentieren wird, hat Erika M. bereits im Zeit-Podcast angedeutet. Zu jedem Indiz präsentiert sie eine entlastende Version aus ihrer Sicht oder streitet Untersuchungsresultate ab.

Im fünfteiligen Podcast erzählt Erika M. auch, wie ihr Freund kurz nach Weihnachten per Whatsapp mit ihr überraschend Schluss gemacht hatte. Und dass ihre Tochter wegen der Trennung zurückstecken musste. «Ich beschloss darum, mit ihr ein Baumhaus zu bauen. Das ist schon lange ihr Traum», sagt sie. Genau bei diesem Baumhaus stirbt das Mädchen schliesslich.

Die «Zeit»-Journalistin besucht Erika M. im Gefängnis. Da spricht die Inhaftierte über den Todestag. Sie weint, als sie sich daran erinnert. «Sie besuchte nach der Schule eine Freundin. Als ich aber nach ein paar Stunden nachfragte, war sie gar nicht dort», erzählt sie im Podcast. Mit ihrer Mutter zusammen habe sie dann Lisa gesucht. «Zuletzt gingen wir zum Baumhüttli, da sah ich ihre Jacke. Und dann das viele Blut.»

Als ihr die Journalistin die Beobachtung des Polizisten vorhält, dass sie 15 bis 20 Meter von ihrer verletzten Tochter weg gewesen war, als sie kamen, wird sie sauer. «Das ist Bullshit», fährt es aus ihr heraus. Und dass sie ihre Tochter nicht reanimiert hätte, das sei auch normal. «Ich war unter Schock. Ich kann den Vorwurf nicht verstehen. Ich war dazu nicht fähig», sagte sie.

«Krass egoistisch»

Bei der Urteilsverkündung sah der Gerichtspräsident des Regionalgerichts Bern-Mittelland das anders. Das Verhalten von Erika M. nannte er «krass egoistisch». Und weiter: «Nur eine lebenslange Freiheitsstrafe ist angemessen.» Das Regionalgericht sah es als erwiesen, dass Erika M. ihre Tochter gezielt umgebracht hatte. Ob das Obergericht Bern gleicher Meinung ist, wird am 24. März bekannt, auf dann ist die Verkündung des Urteils angesetzt.

Blick berichtet am Montag aus dem Gerichtssaal.

*Namen geändert