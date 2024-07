Protest gegen Migros-Tochter in Courtepin FR Aktivisten klettern aufs Dach vom Micarna-Geflügelschlachthof

Aktivisten sind am frühen Montagmorgen auf das Dach des Geflügelschlachthofs der Migros-Tochter Micarna in Courtepin FR geklettert. Sie beschuldigten die Migros, «ein tödliches System, in dem Tiere als Ware gesehen werden», zu fördern.