Propaganda für IS in der Schweiz Bundesanwaltschaft klagt kosovarischen IS-Unterstützer an

Die Bundesanwaltschaft klagt einen Kosovaren an, der verdächtigt wird, Emir des Schweizer Ablegers einer kosovarischen Terrororganisation zu sein. Er soll in Genf Mitglieder angeworben und den IS unterstützt haben.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten