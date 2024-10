Tamedia löst die «Landbote»-Redaktion in der Eulachstadt auf. Jetzt stossen Winterthurerinnen und Winterthurer ein neues Medienprojekt an. Mehr als 800 Personen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

In Winterthur entsteht ein neues Magazin

In Winterthur entsteht ein neues Magazin

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Winterthur, die sechstgrösste Stadt der Schweiz, steht bald ohne grössere Lokalredaktion da. Foto: Keystone 1/7

Fabian Eberhard Stv. Chefredaktor SonntagsBlick

In der sechstgrössten Stadt der Schweiz stirbt gerade der Journalismus. Das Medienunternehmen Tamedia schliesst den Onlineauftritt der Winterthurer Traditionszeitung «Landbote» und integriert die Redaktion in die Zentrale in Zürich.

Der Verlust der letzten grösseren Lokalredaktion ist ein herber Einschnitt für die Eulachstadt. Viele Winterthurerinnen und Winterthurer wollen das nicht hinnehmen. Eine Gruppe von Einzelpersonen hat nun einen Aufruf für ein neues Medium gestartet. Sie schreiben: «Es braucht ein Medienprojekt aus Winti für Winti, das wichtige Themen unabhängig recherchiert und uns als Stadt hilft, demokratisch und zukunftsorientiert gute Entscheidungen zu fällen.»