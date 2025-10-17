Jumbo ruft in Zusammenarbeit mit dem BAG Spielzeugboxen der Marke Pico Mundo zurück. Die Produkte enthalten gesundheitsschädliche Stoffe. Kunden werden gebeten, die Boxen in Jumbo-Filialen zurückzugeben.

Diese Spielzeugboxen von Jumbo werden aktuell zurückgerufen – aufgrund von schädlichen Chemikalien. Foto: BAG

Darum gehts Spielzeugboxen von Pico Mundo werden wegen gefährlicher Phthalate zurückgerufen

Experten warnen vor möglichen Hormonstörungen durch Kontakt mit den Substanzen

Sechs verschiedene Varianten der Spielzeugboxen in Pink, Grün, Blau und Grau betroffen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Jumbo haben eine wichtige Warnung herausgegeben. Laut einer Mitteilung des BAG werden Spielzeugboxen der Marke Pico Mundo zurückgerufen. Der Grund dafür ist alarmierend: Die Produkte enthalten gefährliche Phthalate, die sich negativ auf die Fortpflanzung auswirken können.

Die Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Laboratorium des Kantons Basel-Stadt durchgeführt wurde, ergab besorgniserregende Ergebnisse. Die Konzentration der schädlichen Chemikalien in den Spielzeugboxen überschreitet die zulässigen Grenzwerte deutlich. Experten warnen vor möglichen Hormonstörungen durch den Kontakt mit diesen Substanzen.

Boxen sollen zurückgegeben werden

Betroffen sind sechs verschiedene Varianten der Pico Mundo Spielzeugboxen, darunter Modelle in Pink, Grün, Blau und Grau mit verschiedenen Tiermotiven. Jumbo hat die genauen Artikelnummern und EAN-Codes veröffentlicht, um betroffene Produkte leicht identifizieren zu können.

Das Bundesamt für Gesundheit und Jumbo raten Verbrauchern dringend, die Verwendung dieser Spielzeugboxen sofort einzustellen. Kunden werden aufgefordert, die Produkte in eine Jumbo-Filiale zurückzubringen. Das Unternehmen sichert eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises zu, auch ohne Vorlage eines Kassenbons.