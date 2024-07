Polizeigesetz Berner Regierungsrat setzt angepasstes Polizeigesetz in Kraft

Die Berner Kantonsregierung setzt das teilrevidierte Polizeigesetz und die Polizeiverordnung per 1. August 2024 in Kraft. Es ist kein Referendum ergriffen worden, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte.