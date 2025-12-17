In Schiers ging am Dienstagnachmittag eine Bombendrohung gegen das Spital ein. Die Polizei ermittelte zwei Jugendliche aus Deutschland und der Schweiz, die den Vorfall als Scherz bezeichneten. Sie müssen sich vor der Justiz verantworten.

Mattia Jutzeler Redaktor News

In Schiers GR gab es am Dienstagnachmittag eine Bombendrohung gegen das Spital. Nach 14 Uhr rief ein anonymer Anrufer den Empfang des Spitals an und gab eine unspezifische Bombendrohung ab. Das berichtet die Kantonspolizei Graubünden. Die Polizei rückte mit Spezialeinheiten aus. Der Einsatz dauerte fünf Stunden.

Täter ermittelt

Die Ermittlungen ergaben, dass der Anruf von zwei Jugendlichen kam. Einem 17-jährigen Deutschen aus der Schweiz und einem 16-jährigen Deutschen aus Deutschland. Die beiden sind geständig und bezeichneten die Drohung als Scherz, heisst es in der Mitteilung weiter. Es sei eine unüberlegte Aktion, eine Dummheit gewesen. Die beiden müssen sich jetzt vor der Justiz verantworten und voraussichtlich für die Kosten des Einsatzes aufkommen.