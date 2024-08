Polizei zog ihn aus dem Tram Dieb nach 4 Jahren Flucht an der Grenze bei Basel gefasst

Die deutsche Bundespolizei hat am Montagnachmittag an der Grenze von Basel zu Weil am Rhein (D) einen gesuchten Dieb aus dem Tram gezogen. Dieser war seit vier Jahren zur Haft ausgeschrieben gewesen, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Dienstag mitteilte.