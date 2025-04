In Sursee läuft am Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz. Eine Leserin berichtet von vielen Polizeiautos. Auch Krankenwagen seien vor Ort.

Delikt in Sursee

1/4 Leser berichten von einem Einsatz in Sursee.

Angela Rosser Journalistin News

Wie eine Blick-Leserin berichtet, läuft in Sursee im Kanton Luzern am Mittwochnachmittag ein Polizeieinsatz. Sie berichtet von «bewaffneten Polizisten». Es seien auch die Ambulanz und ein Notarzt vor Ort. Gemäss Blick-Informationen kam es zu einem Gewaltdelikt. Vonseiten der Polizei kann dies so nicht bestätigt werden.

Yanik Probst, Mediensprecher der Kantonspolizei Luzern, bestätigt auf Anfrage einen laufenden Einsatz. Auch sei die Strasse nach Oberkirch gesperrt. Die Polizei spricht von einer verletzten Person und zwei Festnahmen. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich. Die Person wurde ins Spital gebracht. Wie die Person verletzt wurde und weitere Details zum Einsatz seien noch in Abklärung, heisst es.

++Update folgt++