Am Sonntagabend brach in einer Wohnung am «Chemin des Sauges» in Lausanne ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, entdeckte jedoch eine tote Frau in den Fünfzigern. Nachbarn wurden evakuiert.

Darum gehts Wohnungsbrand am Sonntagabend in Lausanne, Frau Mitte 50 tot gefunden

Feuerwehr verhinderte Übergreifen der Flammen auf Nachbarwohnungen

Am Sonntagabend wurde die Waadtländer Polizeizentrale wegen eines Wohnungsbrands am «Chemin des Sauges» in Lausanne alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sie auf andere Wohnungen übergriffen.

«Leider wurde während der Löscharbeiten eine verstorbene Person in der betroffenen Wohnung entdeckt», teilte die Stadtpolizei von Lausanne am Mittwoch mit.

Frau mittleren Alters tot aufgefunden

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau Mitte Fünfzig mit Schweizer Staatsangehörigkeit, wie weiter angegeben wurde.

Niemand sonst wurde verletzt. Die Bewohner der Nachbarwohnungen wurden evakuiert, konnten aber gegen 21 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren, heisst es in der Medienmitteilung der Stadtpolizei Lausanne.