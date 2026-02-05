Passant meldet mögliche Schüsse in Zürich-Altstetten

Ein Passant hat am Mittwochabend mögliche Schüsse in Zürich-Altstetten und zwei dunkle Fahrzeuge gemeldet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über mögliche Schüsse in Altstetten ein. Der Passant, der bei der Zentrale anrief meinte, dass er mitbekommen habe, wie vermutlich ein Mann beim Lommisweg auf ein Fahrzeug geschossen habe.

«Der Personenwagen sei dann davongefahren und der mutmassliche Schütze sei ebenfalls mit einem Auto weggefahren», heisst es in der Meldung der Polizei. Dabei soll es sich um zwei dunkle Fahrzeuge handeln, heisst es.

Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort wurden Spuren gesichert. Es lägen keine Meldungen oder Kenntnis über verletzte Personen in diesem Zusammenhang vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Vorfall vom Dienstagabend Uhr am Lommisweg 24 machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch wer Informationen zu involvierten Personen oder Fahrzeugen machen kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Stadtpolizei Zürich zu kontaktieren.