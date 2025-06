1/2 Bei einer Auseinandersetzung in Solothurn wurde ein Mann verletzt. Foto: Google Maps

Angela Rosser Journalistin News

Am Sonntagnachmittag kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in Solothurn. Ein Mann wurde dabei verletzt, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Wie die Kantonspolizei Solothurn weiter schreibt, ereignete sich der Vorfall am 15. Juni 2025 gegen 15.45 Uhr im Bereich der Aare-Seeland-Mobil-Haltestelle.

Ein 29-jähriger Tunesier erlitt eine Stichverletzung und musste ins Spital gebracht werden. Der Täter, laut Polizeiangaben etwa 30 Jahre alt und 160-165 cm gross, konnte flüchten. Er trug weisse Turnschuhe. Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 032 627 81 17 zu melden.