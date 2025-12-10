Im Wald zwischen Meikirch und Winterswil im Kanton Bern wurden mehrere freilaufende Hühner gesichtet. Die Polizei hat die Ermittlung nach dem Besitzer oder der Besitzerin aufgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass hier Hühner gesichtet wurden.

Darum gehts Acht Hühner wurden im Wald bei Schüpfen BE gefunden

Es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass Hühner gefunden wurden

Es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass Hühner gefunden wurden

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu den Hühnern und Besitzern

Angela Rosser Journalistin News

«Was zum Geier machen die Hühner hier?», dürften sich die Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Dienstag im Wald bei Schüpfen gefragt haben. Kurz vor 12 Uhr wurden der Kantonspolizei Bern mehrere freilaufende Hühner gemeldet, heisst es in einer Mitteilung.

Die ausgerückte Patrouille bestätigte vor Ort die Meldung. Insgesamt konnten die Einsatzkräfte acht weisse Legehennen einfangen und in die Obhut eines Tierheims übergeben. Das erste Mal ist es nicht, dass hier Hühner durch den Wald streiften. Wie die Polizei in der Mitteilung weiter schreibt, ist es das dritte Mal innert vier Jahren, dass hier Hühner gefunden wurden.

Die Hintergründe sind jedoch unklar, weshalb die Kantonspolizei Bern die Ermittlung aufgenommen hat. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstagvormittag im Wald im Bereich Kühlemattrain verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder aber auch Angaben zu den Hühnern und deren Besitzerin oder Besitzer machen können. Sollten Personen Informationen haben, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 328 21 31 zu melden.