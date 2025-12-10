Darum gehts
- Acht Hühner wurden im Wald bei Schüpfen BE gefunden
- Es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass Hühner gefunden wurden
- Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu den Hühnern und Besitzern
«Was zum Geier machen die Hühner hier?», dürften sich die Spaziergängerinnen und Spaziergänger am Dienstag im Wald bei Schüpfen gefragt haben. Kurz vor 12 Uhr wurden der Kantonspolizei Bern mehrere freilaufende Hühner gemeldet, heisst es in einer Mitteilung.
Die ausgerückte Patrouille bestätigte vor Ort die Meldung. Insgesamt konnten die Einsatzkräfte acht weisse Legehennen einfangen und in die Obhut eines Tierheims übergeben. Das erste Mal ist es nicht, dass hier Hühner durch den Wald streiften. Wie die Polizei in der Mitteilung weiter schreibt, ist es das dritte Mal innert vier Jahren, dass hier Hühner gefunden wurden.
Die Hintergründe sind jedoch unklar, weshalb die Kantonspolizei Bern die Ermittlung aufgenommen hat. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die am Dienstagvormittag im Wald im Bereich Kühlemattrain verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder aber auch Angaben zu den Hühnern und deren Besitzerin oder Besitzer machen können. Sollten Personen Informationen haben, werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 328 21 31 zu melden.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen