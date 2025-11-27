Am Mittwochnachmittag wurde im Zürcher Kreis 12 eine ältere Frau mit erheblichen Verletzungen auf dem Trottoir gefunden. Noch ist unklar, wodurch die Frau verletzt wurde. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im Zürcher Kreis 12 wurde am Mittwochnachmittag um 16 Uhr eine erheblich verletzte ältere Frau auf einem Trottoir auf Höhe der Ueberlandstrasse 385 gefunden. Wie die Rentnerin zu ihren Verletzungen kam, ist bisher noch unklar, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich am Donnerstag.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht. Eine Kollision mit einem Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden. Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich aufgenommen.

Polizei sucht nach Zeugen

Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich an die Unfallörtlichkeit aus.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang um etwa 16 Uhr an der Ueberlandstrasse 385, in unmittelbarer Nähe der VBZ-Haltestelle Luchswiesen, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.





+++ Update folgt +++