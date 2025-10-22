In der Nacht auf Sonntag griffen zwei Jugendliche zwei Feuerwehrmänner in Frick AG an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder der Täterschaft machen können.

Zwei Jugendliche griffen in der Nacht auf Sonntag zwei Feuerwehrmänner der Stützpunktfeuerwehr Frick an. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Zwei Feuerwehrmänner der Stützpunktfeuerwehr Frick wurden in der Nacht auf Sonntag von zwei Jugendlichen in Frick AG angegriffen. Einer der Feuerwehrmänner erlitt dabei leichte Verletzungen, schreibt die Kantonspolizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Auf der Schulstrasse, in Höhe Turmweg fuhren die Jugendlichen mit einem dunklen E-Roller kurz vor halb zwei an den Feuerwehrmännern vorbei. Diese waren nach einer Übung zu Fuss in Richtung Gipf-Oberfrick unterwegs. Sie trugen dabei Einsatzkleidung mit der Aufschrift «Stützpunktfeuerwehr Frick».

Einer der Jugendlichen schlug dem Feuerwehrmann ins Gesicht

Die Jugendlichen wendeten bald wieder und provozierten die Männer zunächst verbal, schreibt die Polizei. Eine Anweisung, sich zu entfernen, ignorierten sie.

Kurz darauf erschienen die Jugendlichen erneut. Und griffen an. So heisst es in der Medienmitteilung: «Der Lenker, etwa 18 bis 19 Jahre alt, 160 bis 165 cm gross, mit hellblonden Haaren und schwarzer Jacke, packte einen Feuerwehrmann am Kinn und schlug ihm mehrfach mit der linken Faust ins Gesicht.»

Auch der zweite Feuerwehrmann wurde angegriffen

Der Beifahrer, etwa 19 Jahre alt, gleich gross, mit dunkelblonden Haaren, Bart und grauem Hoodie, habe sich dabei passiv verhalten. Als der zweite Feuerwehrmann eingreifen wollte, schlug der Lenker auch ihm ins Gesicht. Als er sich zurückziehen wollte, stürzte er zu Boden.

Erst als einer der Feuerwehrmänner einen Notruf absetzte, fuhren die Jugendlichen in Richtung Turmweg davon. Einer der Feuerwehrmänner erlitt bei der tätlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen und begab sich am Folgetag zur Kontrolle ins Spital.

Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können.

+++ Update folgt +++