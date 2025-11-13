In der Stadt Luzern ist am Mittwoch eine Bijouterie überfallen worden. Die unbekannte Täterschaft verletzte dabei einen Mitarbeiter und konnte flüchten. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

1/2 Nach diesem Mann sucht die Luzerner Polizei. Foto: Luzerner Polizei

Darum gehts Unbekannte Täterschaft überfällt Bijouterie in Luzern und verletzt Mitarbeiter

Die Täterschaft flüchtete Richtung Hirschengraben und nutzte Pfefferspray

Am Mittwochnachmittag hat eine unbekannte Täterschaft eine Bijouterie an der Stadthausstrasse in der Stadt Luzern überfallen. Dabei kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mitarbeiter verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Täter bei der Auseinandersetzung Pfefferspray abbekommen haben.

Die Täterschaft erbeutete Schmuck und flüchtete anschliessend in Richtung Hirschengraben. Der verletzte Mitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst 144 vor Ort medizinisch versorgt.

Polizei sucht Zeugen

Signalement

Unbekannter Mann, 180–190 cm gross und 25-45 Jahre alt. Bei der Tat trug er eine dunkle Baseballkappe, eine dunkelgrüne Jacke, Bluejeans und weisse Turnschuhe.



Zeugenaufruf

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben. Insbesondere werden Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich von einem Brunnen in der Stadt Luzern gesucht, bei denen sich die Täterschaft möglicherweise die Augen ausgewaschen hat.



Melden Sie Hinweise bitte direkt via Telefon 041 248 81 17 der Luzerner Polizei.