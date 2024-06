Polizei im Seeland soll gemeinsamen Standort erhalten

Der Kanton Bern will die Polizei im Seeland neu organisieren. Drei Einheiten sollen einen neuen, gemeinsamen Standort erhalten. Dies hat der Regierungsrat am Donnerstag mitgeteilt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Mobile Polizei Seeland, der Unfalltechnische Dienst und die Polizeiwache Aarberg sollen künftig an einem gemeinsamen Standort im Leimere-Park in Aarberg untergebracht werden, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schrieb.

Der neue Standort befinde sich mitten im Verwaltungskreis Seeland, am Rand der Stadt Aarberg und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A6. Das entspreche dem Bedürfnis aller drei Einheiten. Durch den gemeinsamen Standort entstünden Synergien bei der Erstintervention der Kantonspolizei.

Für die Miete beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat einen jährlich wiederkehrenden Betrag von 653'670 Franken sowie einmalig 3,2 Millionen Franken für den entsprechenden Ausbau des neuen Standorts.