Polizei eingeschaltet
Hackerangriff auf Energy Gruppe Schweiz

Die Energy Gruppe Schweiz meldet einen Hackerangriff vom 20. Januar 2026: Daten von 85'000 Ticketgewinnern wurden gelöscht und kopiert. Der Vorfall wurde der Polizei und dem Datenschützer gemeldet. Betroffene werden informiert.
Publiziert: vor 32 Minuten
Energy bedauert den Sabotage-Vorfall ausserordentlich, untersucht ihn weiter und hat bereits zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung der Datensicherheit eingeleitet.
  • Am 20. Januar 2026 griffen Unbekannte die Datenbank von Energy Schweiz an
  • Personendaten von 85'000 Ticketgewinnern wurden gelöscht und möglicherweise kopiert
  • Energy informierte EDÖB, Polizei und verstärkte Datensicherheitsmassnahmen
Blick Newsdesk

Bei der Energy Gruppe Schweiz wurde am Dienstag ein unbefugter Zugriff auf eine Datenbank für Gästedaten und Ticketing von vergangenen Konzertevents festgestellt. Dabei wurden Personendaten von rund 85'000 Ticketgewinnerinnen und -gewinnern gelöscht und angeblich auch kopiert.

Energy hat den Vorfall umgehend bei der Polizei zur Anzeige gebracht und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) freiwillig informiert. Alle betroffenen Personen & Partner werden ebenfalls benachrichtigt.

Energy bedauert den Sabotage-Vorfall ausserordentlich, untersucht ihn weiter und hat bereits zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung der Datensicherheit eingeleitet.

