Energy informierte EDÖB, Polizei und verstärkte Datensicherheitsmassnahmen

Bei der Energy Gruppe Schweiz wurde am Dienstag ein unbefugter Zugriff auf eine Datenbank für Gästedaten und Ticketing von vergangenen Konzertevents festgestellt. Dabei wurden Personendaten von rund 85'000 Ticketgewinnerinnen und -gewinnern gelöscht und angeblich auch kopiert.

Energy hat den Vorfall umgehend bei der Polizei zur Anzeige gebracht und den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) freiwillig informiert. Alle betroffenen Personen & Partner werden ebenfalls benachrichtigt.

Energy bedauert den Sabotage-Vorfall ausserordentlich, untersucht ihn weiter und hat bereits zusätzliche Massnahmen zur Verstärkung der Datensicherheit eingeleitet.