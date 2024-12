Eine Petition fordert vom Kanton Graubünden finanzielle Entschädigung für den Whistleblower und gefallenen Bauunternehmer Adam Quadroni. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Er brachte das Bündner Baukartell zum Auffliegen – jetzt soll er dafür entschädigt werden: Über 4000 Personen reichten am Mittwochmorgen eine Petition für den Whistleblower Adam Quadroni ein. Die Petition «Gerechtigkeit für Adam Quadroni» wurde vom Initiativkomitee vor zwei Wochen online bei der Bürgerorganisation Campax lanciert. Die Übergabe der Unterschriften an drei der fünf Regierungsmitglieder fand am Rande der laufenden Parlamentssession vor dem Gebäude des Grossen Rats in Chur statt.

Der Umgang mit dem Whistleblower, der das Unterengadiner Baukartell auffliegen liess, ist laut den Initianten der Petition «beschämend». Dank seiner Enthüllungen habe sich die Bündner Regierung von den an den illegalen Preisabsprachen beteiligten Unternehmen Millionenbeträge zurückholen können.

Der ehemalige Bauunternehmer und reuiges Kartellmitglied Quadroni sei durch seine Whistleblower-Aktivität ruiniert, schreibt das Petitionskomitee. Deshalb habe das Komitee die Regierung um eine Millionensumme für Quadroni gebeten.