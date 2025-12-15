Aktuell kommt es nach einem Unterbruch der Strecke im Bahnverkehr auf zwischen Dübendorf und Schwerzenbach ZH zu Störungen. Grund dafür ist ein Personenunfall. Es ist weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der Stecke zwischen Zürich HB und Wetzikon ZH kommt es im Bahnverkehr aktuell zu Störungen nach einem Unterbruch der Strecke, heisst es in einer Mitteilung der SBB. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Dübendorf und Schwerzenbach ZH.

Wegen eines Personenunfalls wurde die Strecke in diesem Abschnitt unterbrochen. Betroffen waren die Linien S5, S9, S14 und S15. Gegen 18 Uhr wurde der Unterbruch wieder aufgehoben. Laut der SBB sei jedoch weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Die SBB weist Bahnreisende auf Alternativverbindungen hin. Reisende zwischen Zürich HB und Rapperswil SG reisen via Meilen, Reisende zwischen Uster, Wetzikon ZH und Zürich HB via Effretikon. Reisende zwischen Winterthur und Wetzikon ZH nützen eine Verbindung via Pfäffikon ZH, Reisende zwischen Winterthur und Rapperswil SG reisen via Meilen.





