Gabrijela Pejic übernimmt die Leitung der Luzerner Gymnasien

Gabrijela Pejic ist per 1. Februar 2025 neu für die Luzerner Gymnasien zuständig. Sie löst Simon Dörig ab, der die Leitung der Dienststelle Gymnasialbildung Ende August 2024 abgibt, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Gabrijela Pejic übernimmt ab 1. Februar 2025 die Leitung der Dienststelle Gymnasialbildung des Kantons Luzern.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 1977 geborene Gabrijela Pejic ist in Serbien aufgewachsen und war seit 2019 Rektorin der Kantonsschule Menzingen ZG. Sie studierte an der Universität Zürich und an der ETH Biochemie und erlangte das Höhere Lehreramt, heisst es in der Mitteilung. Von 2016 bis 2018 absolvierte sie die Schulleitungsausbildung und absolvierte zahlreiche Weiterbildungen im Bereich Führung. Zudem, so die Staatskanzlei, wirkte sie in interkantonalen und nationalen Arbeitsgruppen und Bildungsgremien mit.

Die neue Dienststellenleiterin ist verheiratet, Mutter eines Sohnes und lebt mit ihrer Familie im Kanton Zug.

Bis zu ihrem Stellenantritt im Februar 2025 werde eine interimistische Leitung der Dienststelle eingesetzt, schreibt die Staatskanzlei.