Dürr wird neuer Direktor der Basler Christoph Merian Stiftung

Der ehemalige Basler FDP-Regierungsrat Baschi Dürr wird ab April 2025 neuer Direktor der Christoph Merian Stiftung (CMS). Er tritt die Nachfolge von Beat von Wartburg an.

Leitet ab April 2025 die in Basel einflussreiche Christoph Merian Stiftung: Baschi Dürr. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dürr habe die Stiftungskommission mit seiner Führungserfahrung, seiner Expertise in vielerlei Hinsicht, einem breiten Netzwerk und seiner grossen Verbundenheit mit der Stadt Basel überzeugt, teilte die CMS am Mittwoch mit.

Dürr war von 2013 bis Anfang 2021 Vorsteher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. Im Herbst 2020 schaffte der Freisinnige die Wiederwahl nicht mehr, 2023 kandierte er erfolglos für den Nationalrat. Derzeit amtet Dürr als CEO des Arealentwicklungsprojekts Uptown Basel in Arlesheim.

Dürr tritt die Nachfolge von Beat von Wartburg an, der Ende März 2025 mit 66 Jahren in Pension geht und elf Jahre lang Direktor der in Basel einflussreichen CMS war.