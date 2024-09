Direktor Werner Kübler verlässt das Universitätsspital Basel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kübler habe sich entschieden, wenige Jahre vor seiner Pensionierung strategische Aufgaben ausserhalb des USB zu übernehmen, teilte das Spital am Donnerstag mit. Der Verwaltungsrat danke Kübler bereits heute für seine «herausragenden Leistungen und die langjährige erfolgreiche Führung des USB».

Am USB seien zahlreiche Projekte und Grossvorhaben aufgegleist, lässt sich Kübler in der Mitteilung zitieren. Dazu zählt beispielsweise der Neubau des Klinikums 3. Die Umsetzung solle in neue Hände gelegt werden, die sie auch zu Ende führen könnten.

Der Verwaltungsrat des USB hat gemäss Mitteilung eine externe Firma mit der Suche nach einem neuen Spitaldirektor respektive nach einer neuen Spitaldirektorin mandatiert. Die Ausschreibung der Stelle soll bald erfolgen.