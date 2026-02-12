Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Einer kommt, einer geht», sagte Reber im Landrat in Liestal, nachdem der neue Regierungsrat Markus Eigenmann (FDP) angelobt worden war. Reber gehört seit 2011 der Regierung an und war zunächst Sicherheitsdirektor, bevor er 2019 die BUD übernahm.



«Bereits seit 2019 war ich der Dienstälteste», sagte der 64-jährige Reber am Donnerstag. Das habe er irgendwann gemerkt. Mit dem Rücktritt von Monica Gschwind (FDP) sei bereits das zweite Regierungsratsmitglied vor ihm gegangen, das nach ihm gewählt worden sei. Der andere solche Magistrat war Thomas Weber (SVP).