1/10 Der Wintereinbruch vom Donnerstag hat im Kanton St. Gallen, ohne der Stadt, zu über 120 Verkehrsunfällen geführt. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Johannes Hillig Redaktor News

vor 27 Minuten Unfälle wegen Sommerpneus im Kanton Solothurn Im Kanton Solothurn gab es schon rund 40 Unfälle. Grösstenteils handelte es sich um Selbstunfälle oder Kollisionen zwischen zwei Autos. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei eine Person leicht verletzt, bei den übrigen Kollisionen blieb es bei Sachschäden. Ein Dutzend Lenker war mit Sommerpneus unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Die Verkehrsunfälle, aber auch mehrere querstehende Lastwagen oder Sattelmotorfahrzeuge, führten zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Beispielsweise musste die Thalstrasse zwischen Herbetswil und Welschenrohr am Donnerstagabend wegen eines im «Hammerrain» querstehenden Sattelmotorfahrzeugs für den Durchgangsverkehr während rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. vor 12 Minuten vor 12 Minuten Polizei im Dauereinsatz Viel Arbeit für die Polizei im Kanton Thurgau. Rund 40 Verkehrsunfälle sind seit Donnerstagabend nach dem Wintereinbruch im ganzen Kantonsgebiet zu verzeichnen, wie die Behörde mitteilt. Drei Personen wurden verletzt. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Lenker verloren auf den schneebedeckten Strassen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, kamen von der Strasse ab oder kollidierten mit anderen Fahrzeugen oder Gegenständen. In Hugelshofen kam es kurz vor 17 Uhr zur Kollision zwischen zwei Autos. Ein 54-jähriger Autofahrer musste durch die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden aus dem Auto gerettet werden. Er und der 67-jährige Beteiligte mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Das Fahrzeug des 54-Jährigen war noch mit Sommerpneus ausgerüstet. Mehrere 10'000 Franken Sachschaden Bei einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Auto wurde in Wängi kurz nach 18 Uhr eine 49-jährige Autofahrerin leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau standen im ganzen Kantonsgebiet seit Donnerstagabend wegen rund 40 Verkehrsunfällen im Einsatz. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. vor 43 Minuten vor 43 Minuten Gesperrte Strassen, Stau und Unfälle Der Schnee sorgt auch auf den Strassen für Chaos und Behinderungen. Hier eine Übersicht, der wichtigsten Strecken, die betroffen sind. A1 Unfälle und mehrere querstehende Lastwagen sorgen auf der A1 für Stau, zum Beispiel auf Höhe Kriegstetten. A2 Auch auf der A2 klemmt es gewaltig. Zwischen Sempach und der Verzweigung Rotsee gibt es aktuell Stau. Der Grund: ein Pannenfahrzeug. Ein Lastwagen ist liegengeblieben. A9 Für Anhängerzüge und Sattelschlepper ist der Simplon-Pass in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund: Schneefall. A13 Wie der TCS berichtet, ist die Autobahn zwischen Thusis-Süd und der Verzweigung Bellinzona-Nord in beiden Richtungen für Lastwagen gesperrt. Ausgenommen sind dabei Fahrzeuge, die über Allradantrieb verfügen. A14 Zwischen Gisikon-Root und der Verzweigung Rütihof herrscht stockender Verkehr. Zu viele Autos kämpfen sich gerade durch die verschneite Schweiz. 07:01 Uhr 07:01 Uhr In Bern fallen Trams und Busse weiterhin aus Wegen prekärer Strassenverhältnisse fallen in Bern die Trams und auch die Busse am Freitagmorgen weiterhin aus. Das haben die städtischen Verkehrsbetriebe Bernmobil auf der Plattform X mitgeteilt. Aktuell sind gut 100 Personen und rund 50 Fahrzeuge im Einsatz und seit Mitternacht vor allem damit beschäftigt, die Hauptverkehrs- und ÖV-Achsen zu räumen. Am frühen Morgen hiess es zunächst, dass der Trambetrieb noch nicht wieder aufgenommen werden kann – mit Ausnahme der Linie 6 von Worb bis Bern. Beim Busbetrieb wolle man versuchen, nach Möglichkeit den Betrieb aufzunehmen. Besserung gegen Mittag in Sicht



Rund eine Stunde später musste Bernmobil aufgeben: Der Busbetrieb auf dem Stadtnetz müsse wieder eingestellt werden, hiess es auf X.



Beim Trambetrieb rechnet Bernmobil, dass er voraussichtlich gegen Mittag wieder aufgenommen werden kann.



Auch die SBB vermelden für den Bahnhof Bern Einschränkungen im S-Bahnverkehr. 06:54 Uhr 06:54 Uhr Zürcher Verkehrsbetriebe nehmen Betrieb grösstenteils wieder auf Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) haben am Freitagmorgen den Betrieb grösstenteils und schrittweise wieder aufgenommen. Reisende sollen mit längeren Reisezeiten rechnen, sagte ein VBZ-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.



Zunächst bleibe der Betrieb auf allen Linien infolge von Schnee und Eisglätte unregelmässig, sagte der Sprecher am frühen Freitagmorgen. Dauer der Einschränkungen war unklar



Besonders betroffen von den Auswirkungen des Schneefalls waren die Linien 33 und 751, wie aus einer Mitteilung hervorging. Die VBZ rieten Reisenden, vor der Abfahrt den Onlinefahrplan zu konsultieren. Wie lange die Einschränkungen dauern, war zunächst unklar.



Die Verkehrsbetriebe Zürich hatten am Donnerstagabend den Busverkehr in Stadt und Agglomeration eingestellt. Die Tramlinien verkehrten nur unregelmässig. 06:53 Uhr 06:53 Uhr Über 120 Verkehrsunfälle im Kanton St. Gallen Der Wintereinbruch vom Donnerstag hat im Kanton St. Gallen, ohne der Stadt, zu über 120 Verkehrsunfällen geführt. Bei sieben Unfällen wurden zehn Personen unterschiedlich schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen mitteilte.



Zwei Dutzend gemeldete Unfälle seien ohne den Beizug einer Polizeipatrouille geregelt worden, schrieb die St. Galler Kantonspolizei in einem Communiqué. Hauptursache für die Unfälle seien der ungenügende Abstand zwischen den Fahrzeugen und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen. A13 für zwei Stunden gesperrt



Bei einigen Autos sei festgestellt worden, dass sie ohne Winterreifen unterwegs gewesen seien. Die Strassenverhältnisse seien auch am Freitagmorgen schwierig, warnte die Kantonspolizei.



Zu Einsätzen kam es auch, weil Bäume oder Äste dem Schnee nicht standhielten und von den Fahrbahnen entfernt werden mussten. Ein umgestürzter Anhänger sorgte zudem am frühen Donnerstagabend für eine zweistündige Sperrung der Autobahn A13 zwischen Sargans und Trübbach, wie die St. Galler Kantonspolizei weiter mitteilte. Ende des Livetickers

In Wädenswil ZH lag um 02.00 Uhr eine Schneedecke von 29 Zentimetern, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) auf der Onlineplattform X mitteilte.

Die Messstation in der Stadt St. Gallen registrierte 25 Zentimeter Schnee. In Zollikofen BE lagen zum Zeitpunkt der Messung 21 Zentimeter Schnee, wie die Messwerte auf der Webseite von Meteoschweiz zeigten.

Der Schneefall bis ins Flachland hatte am Donnerstag zu Störungen im Strassen-, Schienen-, und Flugverkehr geführt. Auch für Freitag rechnet die SBB mit Behinderungen, wie sie am späten Donnerstagabend mitteilte. Im Flachland dürfte es nach Prognose von Meteoschweiz am Freitag zu einzelnen Schneeschauern kommen.