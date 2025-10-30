1/2
Die Störung besteht auf der Linie Basel und Olten.
Darum gehts
- Bauarbeiten zwischen Sissach und Olten führen zu Einschränkungen im Bahnverkehr
- Reisende zwischen Olten und Sissach sollen Ersatzbusse nutzen
- Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC3, IC6, IC21, IC61
Janine EnderliRedaktorin News
Auf der Strecke Basel – Olten kommt es derzeit zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Zwischen Sissach und Olten finden ausserordentliche Bauarbeiten statt, wie die SBB auf ihrer Webseite schreiben. Konkreter grund ist die Beschädigung eines Kabels der Sicherungsanlagen bei nächtlichen Bauarbeiten im Hauenstein-Basistunnel.
Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis circa zwölf Uhr an.
Diese Linien sind betroffen
Betroffen sind laut den SBB die Linien ICE, EC, IC3, IC6, IC21, IC61, IR26, IR27, IR37 sowie die S-Bahnen S3 und S9. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.
Reisende zwischen den Bahnhöfen Olten und Sissach werden gebeten, Ersatzbusse zu nutzen.