Auf der Strecke Basel–Olten kommt es wegen ausserordentlicher Bauarbeiten zu Einschränkungen. Betroffen sind mehrere Zuglinien. Die Störungen dauern voraussichtlich bis 12 Uhr an.

Darum gehts Bauarbeiten zwischen Sissach und Olten führen zu Einschränkungen im Bahnverkehr

Reisende zwischen Olten und Sissach sollen Ersatzbusse nutzen

Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC3, IC6, IC21, IC61

Janine Enderli Redaktorin News

Auf der Strecke Basel – Olten kommt es derzeit zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Zwischen Sissach und Olten finden ausserordentliche Bauarbeiten statt, wie die SBB auf ihrer Webseite schreiben. Konkreter grund ist die Beschädigung eines Kabels der Sicherungsanlagen bei nächtlichen Bauarbeiten im Hauenstein-Basistunnel.

Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis circa zwölf Uhr an.

Diese Linien sind betroffen

Betroffen sind laut den SBB die Linien ICE, EC, IC3, IC6, IC21, IC61, IR26, IR27, IR37 sowie die S-Bahnen S3 und S9. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.

Reisende zwischen den Bahnhöfen Olten und Sissach werden gebeten, Ersatzbusse zu nutzen.